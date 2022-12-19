Расследования

Экс-директор МБУ в Волгоградской области осужден за присвоение бензина

Расследования 19.12.2022 12:48
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19.12.2022 12:48



Ленинский районный суд в Волгоградской области приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего директора МБУ «Городское хозяйство».
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).



Как ранее сообщалось, директор МБУ заправлял свой легковой автомобиль служебным бензином, который оформлял на ассенизаторскую машину марки «ГАЗ». Обман вскрылся в ходе прокурорской проверки. Тогда выяснилось, что «ГАЗ», который по документам вывозил жидкие отходы, на самом деле давно сломался и заржавел. Пока это авто гнило, директор успел заправить свой автомобиль служебным бензином марки АИ-92 на 170 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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