Экс-директор МБУ в Волгоградской области осужден за присвоение бензина









Ленинский районный суд в Волгоградской области приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего директора МБУ «Городское хозяйство».

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).













Как ранее сообщалось, директор МБУ заправлял свой легковой автомобиль служебным бензином, который оформлял на ассенизаторскую машину марки «ГАЗ». Обман вскрылся в ходе прокурорской проверки. Тогда выяснилось, что «ГАЗ», который по документам вывозил жидкие отходы, на самом деле давно сломался и заржавел. Пока это авто гнило, директор успел заправить свой автомобиль служебным бензином марки АИ-92 на 170 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области



