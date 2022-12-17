Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Волгоградом









В Киквидзенском районе Волгоградской области из-за уличного кота в ДТП пострадали три человека. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром на автодороге «Самойловская-Шумилинская».

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «УАЗ», который направлялся в сторону хутора Чернолагутинский, увидел на проезжей части кота.

Мужчина хотел объехать животное, но не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате пострадали водитель и двое пассажиров «УАЗа». С различными травмами их доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



