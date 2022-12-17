Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Волгоградом

Происшествия 17.12.2022 10:23
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17.12.2022 10:23
В Киквидзенском районе Волгоградской области из-за уличного кота в ДТП пострадали три человека. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром на автодороге «Самойловская-Шумилинская».
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «УАЗ», который направлялся в сторону хутора Чернолагутинский, увидел на проезжей части кота.
Мужчина хотел объехать животное, но не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате пострадали водитель и двое пассажиров «УАЗа». С различными травмами их доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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