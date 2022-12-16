Борьба с коррупцией

В Волгограде ищут экипаж для депутата Госдумы за 1 миллион рублей

Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
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16.12.2022 09:24



В Волгограде объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению экипажа с водителем для служебных поездок депутата Госдумы от региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком закупки выступило ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению администрации Волгоградской области». Начальная цена контракта составила 1 миллион рублей. А транспортные услуги должны будут оказываться в течение всего следующего года. 

Чиновники ищут перевозчика, который может предоставить автомобиль с водителем  для передвижения государственного мужа на территории Волгограда и Волгоградской области во время посещения региона. Так, депутату должны предоставлять по его требованию черный седан с четырьмя посадочными местами. По техническим характеристикам требуемое авто соответствует параметрам известной и любимой чиновниками иномарки. Причем ждать машину депутат должен не более 5 минут. 

К автомобилю и водителю также предъявляются определенные требования. Так, в салоне зимой должно быть тепло, а  летом – прохладно. Внутри автомобиля также не должны присутствовать неприятные запахи, не допускаются грязные стекла и мусор в багажнике. Ни в коем случае обивка сидений не должна быть грязной и иметь подтеки, порезы или прожоги. 

Водитель также должен обладать безупречным видом: летом обязательна светлая рубашка, а зимой – костюм. К нему также предъявляются такие требования, как вежливость и умение не разглашать конфиденциальную информацию, если такую он услышит во время выполнения рейса. 

Фото из архива ИА "Высота 102"

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