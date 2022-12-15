США ввели санкции против губернатора Бочарова

Федеральные новости 15.12.2022 20:14
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15.12.2022 20:14
Минфин США включил в SDN List губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает ИА «Высота 102».
SDN List – это список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц, в отношении которых введены санкции. Обновленный его вариант опубликован сегодня, 15 декабря, на сайте американского Минфина.
Напомним, что Герой России Андрей Бочаров неоднократно высказывался в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса. Волгоградская область ведет восстановительные работы на территории подшефного Станично-Луганского района. Губернатор Бочаров уже дважды побывал в Станично-Луганском районе, где контролировал ход исполнения намеченных планов.
Под ограничения США попали первый вице-премьер Андрей Белоусов, несколько российских губернаторов, в том числе Волгоградской области, бизнесмен Владимир Потанин и холдинг «Интеррос», Росбанк, 17 дочерних структур ВТБ.
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