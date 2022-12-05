Расследования

В Волгограде троих крышевателей похоронного бизнеса осудили на 21 год

Расследования 05.12.2022 17:56
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05.12.2022 17:56


Тракторозаводский районный суд вынес приговор трем жителям Волгограда за вымогательство денег у предпринимателя, который работал в сфере оказания ритуальных услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, с февраля по март 2019 года трое волгоградцев – С. Косяков, Ю. Федоров и А. Фурсов – третировали бизнесмена и требовали платить им за криминальное покровительство, угрожая уничтожить его имущество. Когда предприниматель отказался выполнять условия вымогателей, один из осужденных его избил и забрал 12 тысяч рублей.  

В декабре этого же года троице удалось получить от бизнесмена 308 тысяч рублей. А в марте 2020 года подсудимый Косяков попался еще и на сбыте и приобретении марихуаны. 

Приговором суда  Косяков получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима,  Федоров – 4 года и 1 месяц лишения свободы, а Фурсов – 5 лет. 

Свою вину осужденные не признали. Приговор в законную силу не вступил. 

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