Волгоградский депутат ищет встречи с прокурором из-за коррупции

Депутат Совета депутатов Лозновского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области Василий Дегтярев 5 декабря обратился с заявлением к прокурору Волгоградской области Денису Костенко с просьбой о личном приеме. Как рассказал ИА «Высота 102» Василий Васильевич, его заявление приняли и теперь он ожидает ответа на свою просьбу.

– Меня как депутата и как человека, неравнодушного к судьбе своего родного поселения, возмущают коррупционные действия чиновников Лозновского сельского поселения и в целом чиновников по Дубовскому и Городищенскому районам. Кроме этого, у меня имеются не только документальные, но и видеозаписи, подтверждающие факты хищения. Данные доказательства я готов вам предоставить на личном приеме, так как доверяю только вам. А обращения в МВД и следственные органы результатов не дают. Прошу вас принять меня с целью недопущения дальнейшего расхищения бюджета, – говорится в заявлении Василия Дегтярева на имя прокурора.

Василий Васильевич пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что он готов предоставить прокурору информацию о том, как строились пожарное депо в селе, ледовая площадка, а также проводились работы по благоустройству парка. Депутат считает, что это могло сопровождаться хищением бюджетных средств.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о судебном процессе по обвинению главы Лозновского сельского поселения Светланы Пузановой по обвинению в мошенничестве и использовании служебного положения при строительстве пожарного опорного пункта в Лозном. По данным следствия, подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средств необходимо будет ей вернуть. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными.

Журналисты ИА «Высота 102» недавно побывали в селе Лозном, жители которого показали корреспондентам заросшую бурьяном площадку, где дети должны были играть в хоккей. Кроме того, селяне недовольны и благоустройством парка, которое, они считают, не соответствует вложенным в этот объект средствам.