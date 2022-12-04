В Волгограде неуступчивый водитель покалечил четырех женщин

Происшествия 04.12.2022 10:57
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04.12.2022 10:57
Авария с участием двух автомобилей марки Renault, в которой пострадали четыре человека, произошла в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, утром напротив дома №1а по улице Бахтурова столкнулись «Renault Logan» и «Renault Megane».
По предварительной информации, виновником ДТП стал 54-летний водитель «Renault Logan», который не уступил дорогу второй иномарке под управлением 46-летней женщины.
В результате аварии пострадали четыре женщины: 30-летняя пассажирка «Renault Logan» и три пассажирки 43,45 и 49 лет второй иномарки. С места происшествия их доставили в больницу.
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