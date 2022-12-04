В Волгограде неуступчивый водитель покалечил четырех женщин





Авария с участием двух автомобилей марки Renault, в которой пострадали четыре человека, произошла в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, утром напротив дома №1а по улице Бахтурова столкнулись «Renault Logan» и «Renault Megane».

По предварительной информации, виновником ДТП стал 54-летний водитель «Renault Logan», который не уступил дорогу второй иномарке под управлением 46-летней женщины.

В результате аварии пострадали четыре женщины: 30-летняя пассажирка «Renault Logan» и три пассажирки 43,45 и 49 лет второй иномарки. С места происшествия их доставили в больницу.



