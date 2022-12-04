Происшествия

В Волгограде неуступчивый водитель покалечил четырех женщин

Происшествия 04.12.2022 10:57
0
04.12.2022 10:57


Авария с участием двух автомобилей марки Renault, в которой пострадали четыре человека, произошла в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, утром напротив дома №1а по улице Бахтурова столкнулись «Renault Logan» и «Renault Megane».
По предварительной информации, виновником ДТП стал 54-летний водитель «Renault Logan», который не уступил дорогу второй иномарке под управлением 46-летней женщины.
В результате аварии пострадали четыре женщины: 30-летняя пассажирка «Renault Logan» и три пассажирки 43,45 и 49 лет второй иномарки. С места происшествия их доставили в больницу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.12.2022 10:48
Происшествия 04.12.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2022 10:03
Происшествия 04.12.2022 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2022 12:13
Происшествия 03.12.2022 12:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2022 11:27
Происшествия 03.12.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2022 11:32
Происшествия 02.12.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2022 10:39
Происшествия 02.12.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 20:18
Происшествия 01.12.2022 20:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 19:03
Происшествия 01.12.2022 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 19:00
Происшествия 01.12.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 17:10
Происшествия 01.12.2022 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 11:41
Происшествия 01.12.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 10:11
Происшествия 01.12.2022 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2022 09:12
Происшествия 01.12.2022 09:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2022 19:39
Происшествия 30.11.2022 19:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2022 18:46
Происшествия 30.11.2022 18:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:49
Тепло пошло в дома Советского района Волгограда 4 декабряСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил четырех женщинСмотреть фотографии
10:48
Угнанный в Москве элитный внедорожник нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
Эбулфез, Забава и Юцзя: волгоградские родители удивили выбором именСмотреть фотографии
10:03
Облздрав сообщил состояние пострадавшего при взрыве волгоградцаСмотреть фотографии
09:47
Жители Советского района в Волгограде третьи сутки ожидают теплаСмотреть фотографии
09:27
Медведев вручил благодарность атаману Пополитову из УрюпинскаСмотреть фотографии
08:23
В Урюпинске муниципальную баню хотят продать за 12 млн рублейСмотреть фотографии
07:32
Цены «кусаются»: билеты на поезда из Москвы в Волгоград подорожали перед Новым годомСмотреть фотографии
21:07
В Волгоградской области 4 декабря ударят ночные морозы до -18Смотреть фотографии
20:15
В Волгограде проводили отряд добровольцев на СВОСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде засветившуюся в скандале с фейковым фестивалем фирму требуют признать банкротомСмотреть фотографии
17:48
Из Волгоградской области в 2022 году уехали насовсем 45 тысяч человекСмотреть фотографии
16:15
В ЦПКиО Волгограда около катка высаживают 7-метровые елиСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде за 13 миллионов обустроят участок набережной около речпортаСмотреть фотографии
14:57
В обители птиц под Волгоградом спасают крылатых питомцев от морозовСмотреть фотографии
14:22
Жителям Камышина вернули 173 тысячи рублей за перебои с горячей водойСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом грузовик с дровами протаранил легковушку: двое пострадавшихСмотреть фотографии
12:00
Губернатор Волгоградской области отдал дань памяти Неизвестному солдатуСмотреть фотографии
11:27
В страшной аварии под Волгоградом погибли двое водителей из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
11:10
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводеСмотреть фотографии
10:28
Сообщника телефонных мошенников задержан в Краснодарском крае за обман 91-летней волгоградкиСмотреть фотографии
09:51
На дорогах Волгограда после неожиданного снегопада разбрасывают реагентыСмотреть фотографии
09:33
"Время встречи изменить нельзя": депутатов гордумы под Волгоградом просят пересмотреть график заседанийСмотреть фотографии
07:45
«Не надо валить»: переполненная свалка под Волгоградом продолжает разрастатьсяСмотреть фотографии
21:30
В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря отключат свет на 16 улицахСмотреть фотографии
20:56
Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священникомСмотреть фотографии
20:12
Жители Фролово Волгоградской области стали рекордсменами по разводамСмотреть фотографии
19:01
Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый катокСмотреть фотографии
18:45
Пострадавший в кровавой корриде волгоградец взыскал с пастуха 85 тысяч рублейСмотреть фотографии
 