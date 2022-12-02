Расследования

Почти задаром: снос барака в Волгограде обойдется вдвое дешевле, чем могла заплатить мэрия

Расследования 02.12.2022 10:38
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02.12.2022 10:38


Одноэтажный барак на улице Тормосиновской в Советском районе Волгограда снесут за 500 тысяч рублей силами подрядчика из Казани. Как сообщает ИА «Высота 102», в мэрии подвели итоги торгов, проходивших на электронной площадке. Желающих провести пыльную работу оказалось немало, что неудивительно с учетом стартовой цены аукциона – 1 138 357,74 рублей. Из десяти три заявившихся на конкурс фирмы предлагали свои услуги по демонтажу небольшого здания за миллион и более рублей, еще две оценивали работу на 900 и более тысяч. Лишь четыре компании назвали адекватную в данном случае цену в размере от 500 до 594 тысяч рублей. 

– Победителем объявленного аукциона на определение подрядной организации, которая выполнит работы по сносу дома №12 по ул. Тормосиновской, стала ООО «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» из Казани. Контракт с победителем будет заключен в установленный законом срок, – подтвердили итоги аукциона в администрации Волгограда. 

Стоит отметить, что три компании назвали равную цену за снос одноэтажного барака – 500 тысяч рублей. Однако предпочтение было отдано организации из Казани. 

– У компании-победителя аукциона есть соответствующий опыт демонтажа зданий, – объясняют выбор в мэрии. 

Напомним, что речь идет о расселенном одноэтажном здании 1953 года постройки. Общая площадь расселенного МКД составляет порядка 200 квадратных метров. Победителю аукциона предстоит демонтировать конструкции здания, выполнить обратную засыпку подвала грунтом, а также провести планировку территории. Образовавшийся в процессе разбора строительный мусор будет утилизирован в установленном порядке.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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