Общество

В Волгограде за миллион рублей снесут одноэтажную хибару в Советском районе

Общество 21.11.2022 16:07
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21.11.2022 16:07


В Волгограде администрация города объявила аукцион по отбору подрядной компании, которая снесет одноэтажный дом №12 на улице Тормосиновской в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная (максимальная) центра контракта – 1 138 357 рублей. 

Так, согласно проекту сметы, разбор некогда жилого дома обойдется городскому бюджету в 705 808 рублей, еще порядка 196 тысяч рублей компании-подрядчику выделят на сбор и утилизацию образовавшегося мусора. Без налогов снос многоквартирного дома на Тормосиновской будет стоить порядка, по предварительным подсчетам, 948 631 рублей. Отметим, что согласно законодательству, выбор будет сделан в пользу той компании, которая предложит свои услуги за меньшую сумму.  

Дому №12 на улице Тормосиновской уже 69 лет – здание было построено в 1953 году, и последнее время здесь уже никто не проживает. По сведениям администрации Волгограда, все 40 человек были переселены в рамках региональной программы. 

– Исполнителю контракта предстоит разобрать одноэтажное здание, общая площадь которого составляет порядка 200 квадратных метров. После проведения подготовительного этапа рабочие демонтируют конструкции здания, а также выполнят обратную засыпку подвала грунтом и при помощи тяжелой техники проведут планировку территории, – уточняют мэрии.  

Итоги аукциона будут подведены в конце месяца. Согласно сайту госзаказов, снести дом подрядчик будет обязан в течение 15 дней с момента заключения контракта.  

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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