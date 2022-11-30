Ситуация усложняется: для тушения склада канцтоваров в Волгограде привлекли пожарный поезд

Происшествия 30.11.2022 10:11
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30.11.2022 10:11
Группировку сил и средств наращивают в Волгограде для тушения пожара на складе канцтоваров в Кировском районе.
- На месте тушения для мониторинга и координации складывающейся обстановки находится БАС Главного управления МЧС России по Волгоградской области. К месту пожара направлен пожарный поезд, - сообщили в управлении. - Все действия направлены на ликвидацию пожара и недопущения распространения горения.
Сигнал о возгорании поступил сегодня, 30 ноября, в 3:30. В 4:55 объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь возгорания составила 1500 кв.м. На складе горит пластиковая продукция.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечено 104 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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