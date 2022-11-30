Центру развития гандбола в Волгограде присвоят имя Левона Акопяна

Губернатор Волгоградской области 30 ноября в ходе рабочей поездки в Дзержинский район областного центра и посещения центра развития гандбола озвучил решение о присвоении ФОКу имени легендарного тренера Левона Акопяна.

Новое спортивное сооружение построено, напомним, на улице Гамзатова в Дзержинском районе. Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров уже передан в оперативное управление ГАУ ВО «Центр развития гандбола «Динамо» и на сегодня является тренировочной базой для подготовки будущих чемпионов. В настоящее время здесь занимаются порядка 300 ребят в возрасте от 8 до 15 лет.

Осмотрев спортивный комплекс, Андрей Бочаров озвучил решение увековечить память Левона Акопяна — легендарного волгоградского тренера, наставника многих выдающихся спортсменов, присвоив центру его имя.

– Без него такого гандбола никогда бы не было. Он сам — гандбол, – сказал Андрей Бочаров. – Он выстраивал систему подготовки, занимался с детьми, и значительная часть сборной России была сформирована из спортсменов волгоградской школы. Это человек-легенда.

Присутствовавшие на встрече спортсмены поддержали предложение губернатора.