В Волгограде осудили водителя из Чечни, сбившего насмерть бабушку и внука

Красноармейский районный суд приговорил водителя грузовика к 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет.
Расследования 28.11.2022 19:54
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28.11.2022 19:54
Красноармейский районный суд приговорил водителя грузовика к 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет.
В Волгограде огласили приговор водителю грузовика, под колесами которого погибли бабушка и внук. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.
Трагедия, напомним, произошла 24 марта 2022 года. 65-летний житель Чечни, который находился за рулем КАМАЗа, на перекрестке улиц Фадеева и проспекта Героев Сталинграда наехал на 68-летнюю женщину и ее 4-летнего внука, которые шли по пешеходному переходу. Водитель сразу после случившегося утверждал, что не заметил идущих рядом с машиной людей.
Мальчик погиб на месте происшествия. Его бабушки не стало через несколько дней. Женщина получила тяжелейшие травмы, лишилась глаза, но борьбу за ее жизнь врачи проиграли.
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Красноармейский районный суд приговорил водителя грузовика к 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет.
Осужденный останется под стражей до вступления приговора в законную силу.
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