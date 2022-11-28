Борьба с коррупцией

В Волгограде вернули землю, незаконно отданную коммерсантам заммэра Сидоренко

Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
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28.11.2022 16:38


Договор аренды земли под строящимся торговым центром в Тракторозаводском районе Волгограда признан судом недействительным после криминальной истории, в которой оказался замешанным бывший заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с иском в суд о признании права собственности на объект недвижимости отсутствующим обратилась прокуратура Волгограда.

Выяснилось, что договор аренды 1,5 га земли в Тракторозаводском районе Волгограда для эксплуатации торгового комплекса  был заключен без конкурентных процедур. 

Так, в апреле 2020 года департамент муниципального имущества передал данный участок в аренду на 49 лет коммерческой организации. Основанием для заключения указанной сделки послужил факт регистрации хозяйствующим субъектом права собственности на торговый комплекс площадью 15 тыс. кв.м на основании выданного на тот момент заместителем главы Волгограда Владимиром Сидоренко разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Однако на самом деле  торговый центр не был построен. А чиновник стал обвиняемым в совершении коррупционного преступления. Суд признал Владимира Сидоренко виновным в служебном подлоге, но освободил от уголовной ответственности по нереабилитирующему обстоятельству – в связи с истечением срока давности. После вступления приговора в законную силу чиновник был уволен из администрации города. 

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, в том числе касающиеся исключения соответствующей записи о регистрации права собственности и признания договора аренды земельного участка недействительным.

Между тем, напомним, несколько лет назад торговый комплекс перед Спартановкой в Тракторозаводском районе начал строиться довольно бодро. Застройщик всячески зазывал с помощью рекламных щитов будущих арендаторов, обещая им хорошие скидки при условии заключения договоров на этапе строительства. Неизвестно, сколько предпринимателей попались на эту удочку. В итоге в какой-то момент стройка остановилась и очередным недостроем в Волгограде стало больше. 

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