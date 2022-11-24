Участникам СВО из Волгоградской области направили новое спецснаряжение

Спецоперация на Украине 24.11.2022 12:02
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24.11.2022 12:02
Сегодня, 24 ноября, грузовики с новой партией спецснаряжения направлены для участников СВО из Волгоградской области. Как сообщил журналистам член наблюдательного совета Фонда поддержки участников СВО «За Победу» Алексей Буров, закуплены спальные мешки, рюкзаки и противоосколочные очки.
- Количество и качество товаров, гарантийные обязательства, соблюдение сроков годности и доставки – все это под постоянным контролем наблюдательного совета Фонда, - заверил Буров. По его словам, все поступающие в Фонд средства направляются на приобретение военного оборудования, снаряжения, боевой амуниции и другие нужды.
Всего на счет Фонда поступило 482 миллиона рублей, из них 252 миллиона рублей израсходовано на доукомплектование военных СВО необходимым снаряжением.
Также военнослужащим отправили одежду и продукты питания, собранные в рамках акции «Тепло из дома».
Фото: Волгоградская областная дума
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