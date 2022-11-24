В Волгограде разыскивают женщину в розовом пальто

Происшествия 24.11.2022 10:27
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24.11.2022 10:27
В Дзержинском районе Волгограда бесследно пропала 64-летняя женщина, сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Известно, что Людмила (Ридель) Иосифовна Егорова вышла вчера, 23 ноября, из многоквартирного дома по улице Шекснинская и до сих пор ее местонахождение неизвестно. К поискам привлекают добровольцев.
Волгоградка не ориентируется в пространстве, поэтому может оказаться и в других районах.
Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Была одета в розовое демисезонное пальто, черные брюки в вертикальную полоску, на ногах - черные туфли. Из дома волгоградка ушла с белой сумкой.
Организаторы поисков просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Людмилы Егоровой, сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или 112.
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