В Волгограде разыскивают женщину в розовом пальто









В Дзержинском районе Волгограда бесследно пропала 64-летняя женщина, сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что Людмила (Ридель) Иосифовна Егорова вышла вчера, 23 ноября, из многоквартирного дома по улице Шекснинская и до сих пор ее местонахождение неизвестно. К поискам привлекают добровольцев.

Волгоградка не ориентируется в пространстве, поэтому может оказаться и в других районах.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Была одета в розовое демисезонное пальто, черные брюки в вертикальную полоску, на ногах - черные туфли. Из дома волгоградка ушла с белой сумкой.

Организаторы поисков просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Людмилы Егоровой, сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или 112.



