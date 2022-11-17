Происшествия

В Волгоградской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми

Происшествия 17.11.2022 15:07
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17.11.2022 15:07


Страшно представить, чем могли закончиться события, которые произошли накануне в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 ноября в дежурную часть полиции поступил звонок от плачущей 37-летней женщины, которая сообщила, что ее бывший муж поджег дом, где она находилась с детьми. 

Оперативная группа немедленно выехала в хутор. Стражи порядка песком забросали горящий коридор дома и задержали поджигателя  – ранее неоднократно судимого 53-летнего бывшего супруга заявительницы.

Оперативники выяснили, что, будучи в разводе, бывший муж периодически приходил к потерпевшей, чтобы общаться со своими детьми. В тот день он также зашел к экс-супруге, но при этом изрядно напился и попытался повоспитывать дочь. Девочка, проигнорировав его слова, зашла в дом, а мать заперла дверь изнутри, надеясь, что мужчина уйдёт.

Эти действия бывших членов семьи привели подозреваемого в ярость. Он отправился в гараж, взял канистру с бензином, которым облил дом снаружи. Затем разбил окно, влез внутрь, обрызгал воспламеняющейся жидкостью коридор и совершил поджог. К счастью, вовремя подоспели стражи порядка. 

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, после чего следователями межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» будет решен вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».


За содеянное злоумышленнику грозит наказание - до 5 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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