В Волгограде предпринимателя оштрафовали за найм бывшего госслужащего

Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
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23.11.2022 10:53
Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за трудоустройство менеджером бывшего сотрудника управления судебного департамента по Волгоградской области.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что бизнесмен проигнорировал антикоррупционные требования при трудоустройстве бывшего госслужащего.
При заключении трудового договора с таким сотрудником, по закону, необходимо в течение 10 дней уведомить об этом его бывшего работодателя. Коммерсант этого не сделал, поэтому был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Решение о наказании вынес мировой судья судебного участка № 135 Ворошиловского судебного района Волгоградской области.
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