В Волгограде утвердили новые тарифы на воду, отопление и вывоз мусора

В Волгоградской области утвердили новые тарифы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и вывоз мусора. Так, сообщает ИА «Высота 102», ежемесячная плата волгограцев за холодную воду вырастет с 1 декабря более чем на два рубля за кубометр, услуги по водоотведению подорожают на полтора рубля, а кубометр горячей воды – на 13 рублей и 42 копейки. Не менее ощутимо вырастут тарифы на вывоз мусора и отопление.

Итак, тарифы в Волгоградской области изменятся следующим образом:

– льготный тариф на питьевую воду с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года установлен в размере 28, 73 руб./м3 с НДС (26,36 руб./м3),

– льготный тариф на водоотведение – 18,56 руб./м3 с НДС (17,04 руб./м3).

– льготный тариф на теплоснабжение составит 2350,97 руб./Гкал с НДС (было 2156,86 руб./Гкал),

– на горячую воду – 162,54 руб./м3 с НДС (было 149,12 руб./Гкал).

– тариф на вывоз мусора изменится на 9% и составит 499,01 руб./м3 (было 457,81 руб./м3).

– Таким образом, ежемесячный платёж для проживающих в многоквартирных домах в городском или сельском поселении составит 102 руб. с одного проживающего в месяц (было 94,31 руб.). Житель индивидуального дома в городском поселении будет платить 101,30 руб. (было 92,94 руб.). Житель индивидуального дома в сельском поселении – 89,32 руб. (было 81,95 руб.). Напомним, ранее три года подряд было обеспечено снижение тарифа на обращение с ТКО – на 7,8%, 4,75% и 6,5%. При этом в регионе утверждён пониженный тариф на сортированный мусор, который применяется при условии организации раздельного накопления ТКО: при таком подходе тариф составит 447,98 руб./м3, – объясняют в профильном комитете администрации Волгоградской области.

На минувшей неделе, напомним, в Волгоградской области утвердили тарифы на свет и газ.