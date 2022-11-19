Общество

«Могли быть выше»: в Волгоградской области приняли новые тарифы на электроэнергию и газ

Общество 19.11.2022 11:03
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19.11.2022 11:03



На заседании коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области утверждены тарифы для населения на газ и электроэнергию. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликованы соответствующие приказы комитета. Так, цена на газ для населения Волгоградской области с 1 декабря текущего года изменится от 8,02% до 8,5% в зависимости от направления использования. Наименьшее увеличение цены произойдёт для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее - для отапливающих частные дома газовым котлом. В первом случае стоимость кубометра газа составит 10,29 руб. (было 9,52 руб.), во втором - 6,57 руб. (было 6,06 руб.).

Изменение цены на электроэнергию для населения с 1 декабря составит 8,9%: тариф будет равняться 5,39 руб./кВт.ч. с НДС. При расчётах тарифов для населения, проживающего в городских поселениях в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в сельских поселениях, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах эксперты применили понижающий коэффициент 0,701. По итогу тариф для этих категорий составит 3,78 руб./кВт.ч. с НДС.

Напомним,  согласно постановлению правительства РФ, индексация на услуги ЖКХ будет проведена с 1 декабря 2022 года. При этом в регионе приняты минимальные значения, установленные для субъектов на федеральном уровне, - до 9%.

Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%. Для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%. Таким образом, предельный индекс тарифов в Волгоградской области не превышает уровень инфляции и находится гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для регионов, пояснили в органе исполнительной власти.

Оставшиеся тарифные решения будут приняты в ближайшие дни. Добавим, что следующие изменения планируются только с 1 июля 2024 года: в 2023 году тарифы корректироваться не будут. Принятые решения по индексации позволят обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры коммунального хозяйства, сохранить предоставление качественных коммунальных услуг для населения.

В Волгоградской области каждое тарифное решение проходит обязательный общественный фильтр и контроль. Утверждается, что даже с учётом изменения тарифы в регионе остаются одними из самых доступных.



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