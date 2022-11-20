Волжская ГЭС травит волгоградцев вредными выбросами

В Волгоградской области сотрудниками надзорных ведомств организована проверка производственной территории филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», выявлено загрязнение воздуха химическими соединениями.

— В ходе надзорного мероприятия, организованного межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям во взаимодействии с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой установлены факты нарушений природоохранного законодательства в деятельности ПАО «РусГидро» в Волгоградской области, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве.

Уточняется, что сотрудниками при проверке производственной территории филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» установлены неучтенные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. Выявлены такие соединения, как оксид углерода оксид азота, диоксид азота, углеводороды, сажа, диоксид серы и бензпирен.

— Юридическое лицо ПАО «РусГидро» привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ, — добавили в межрегиональном управлении Росприроднадзора. — Устранение нарушений находится на контроле.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»