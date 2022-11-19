Ефрейтор Денис Карпушов из Камышина погиб на Украине

Спецоперация на Украине 19.11.2022 19:20
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19.11.2022 19:20
О гибели военнослужащего стало известно сегодня, 19 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», телеграмм-канал администрации Камышина Волгоградской области опубликовал короткий некролог.
- В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин ефрейтор Денис Карпушов, - говорится в сообщении. - Денис Юрьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.
Администрация Камышина выразила соболезнования родным и близким Дениса.
Фото телеграм-канала администрации Камышина
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