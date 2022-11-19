Спецоперация на Украине

Ефрейтор Денис Карпушов из Камышина погиб на Украине

Спецоперация на Украине 19.11.2022 19:20
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19.11.2022 19:20



О гибели военнослужащего стало известно сегодня, 19 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», телеграмм-канал администрации Камышина Волгоградской области опубликовал короткий некролог.

- В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин ефрейтор Денис Карпушов, - говорится в сообщении.  - Денис Юрьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

Администрация Камышина выразила соболезнования родным и близким Дениса.

Фото телеграм-канала администрации Камышина


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