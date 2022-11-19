Ветераны обратились с инициативой вернуть Волгограду историческое название

В Волгограде 19 ноября, в день празднования начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в Триумфальном зале музея-панорамы проходит пленум Совета ветеранов с участием губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе заседания ветераны обратились к главе региона с инициативой вернуть городу-герою историческое название.

По информации информагентства, предложение озвучил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

– Наш город, наш Сталинград стал лучшим памятником защитникам Сталинграда. Помня о наказе поколения победителей, считаем, что сейчас настало время восстановить историческую справедливость. Андрей Иванович, обращаемся к Вам как к высшему должностному лицу региона с предложением рассмотреть возможность возвращения нашему героическому городу название Сталинград. Чтобы на весь мир зазвучало его возрожденное имя, – сказал Струков.

Предложение поддержал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Рогов:

– Хочу напомнить: когда закончилась Сталинградская битва, все наши друзья говорили, что подвиг Сталинграда – это орден Мужества на груди Земного шара. Теперь наши недруги в эти дни стараются как угодно, любыми методами, снизить влияние Сталинградской битвы и заявляют, что они были главными в победе в Великой Отечественной войне. Поэтому у меня сейчас единственное желание - все оставшиеся мои дни поддерживать славу Сталинграда. Я всей душой за то, чтобы вернуть городу доблестное имя.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, Волгоград на один день сменил свое название. На въездах в город-герой муниципальные дорожные службы заменили знаки. По решению депутатов Волгоградской городской думы, возвращение к названию Сталинград происходит девять раз в году по случаю памятных дат.