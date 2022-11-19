"Не позволим себя травить": под Волгоградом со второй попытки проведут слушания по строительству мусорного полигона
Экология 19.11.2022 12:00
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19.11.2022 12:00
В Ерзовке Городищенского района Волгоградской области снова назначили публичные слушания по строительству полигона и мусороперерабатывающего завода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте городского поселения, планируется изменить назначение сельхозугодий и перевести этот участок под размещение свалки.
Публичные слушания запланированы на 22 ноября. Они пройдут в здании школы на ул. Школьная, 2 в 17-00. Жители Ерзовки бросили клич прийти на мероприятие и высказать свое несогласие с планами властей оборудовать свалку с последующим возведением на этой территории объекта мусоропераработки.
Напомним, ранее администрация Ерзовки отменила публичные слушания, назначенные на 3 ноября "по техническим причинам". На самом деле, считают люди, это произошла из-за волны возмущения местных жителей, которые собрали тысячи подписей с требованием отказаться от этой идеи.
- Свалку хотят организовать чуть ли не в километре от наших домов, - рассказывали люди. – Вместимость полигона – 250 тысяч тонн отходов в год. Мы будем задыхаться от вони, а коммерсанты будут зарабатывать на наших жизнях и здоровье.
После отмены публичных слушаний администрация Ерзовки назначила согласительную комиссию, которая должна была рассмотреть спорные вопросы, выразившиеся в несогласии с размещением мусорного полигона в непосредственной близости от границ поселения. В ее состав вошли в основном чиновники сельского поселения, а также администрации области. При этом в администрации оговорили, что общественники и местные жители также могут привлекаться к работе этой комиссии.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
Фото из архива ИА "Высота 102"
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