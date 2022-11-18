Спецоперация на Украине

В Камышине матери погибшего в СВО Алексея Караваева передали орден Мужества

Спецоперация на Украине 18.11.2022 14:49
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18.11.2022 14:49


18 ноября в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева орден Мужества передали матери погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего Алексея Караваева. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина. 

Камышанин Алексей Караваев – ефрейтор, командир машины, участвовал в освобождении населенного пункта Попасная. 4 сентября, двигаясь в составе колонны тактической группы бригады в районе поселка Христофоровка, принял решение на увод от столкновения с основной колонной потерявшего управления автомобиля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, указом Президента РФ Алексей Караваев награжден Орденом Мужества посмертно.

Алексею было 25 лет. В боевых действиях участвовал с самого начала СВО. 

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