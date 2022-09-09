Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем Караваевым

В Камышине Волгоградской области накануне проводили в последний путь 25-летнего ефрейтора Алексея Караваева. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего похоронили на новом кладбище.

— Алексей Игоревич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщается в официальном Telegram-канале администрации Камышина. — Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Алексея Караваева искренние соболезнования. Вечная память герою России.

Как рассказала мать погибшего бойца Марина Караваева, ее сын погиб по пути следования к месту проведения боевого задания. В зоне СВО Алексей Караваев командовал дымовой машиной, предназначенной для аэрозольной маскировки войск и различных объектов. В боевых действиях участвовал с самого начала специальной военной операции.

Известно, что наш земляк после окончания школы учился в техникуме на автомеханика. Затем поступил в Камышинский технологический институт (филиал ВолгГТУ) — обучался на 4-м курсе.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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