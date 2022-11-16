Происшествия

В волгоградской больнице скончался сбитый КАМАЗом 73-летний мужчина

Происшествия 16.11.2022 16:51
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16.11.2022 16:51


Врачам не удалось спасти мужчину, которого 11 ноября в Дзержинском районе Волгограда на пешеходном переходе сбил КАМАЗ. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионер скончался в реанимации больницы №25, куда был доставлен с места происшествия. 

–  Мужчина, госпитализированный в реанимацию, скончался 15 ноября, несмотря на усилия медиков, – подтвердили информагентству в облкомздраве. 

Напомним, КАМАЗ с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя двигался по ул. Домостроителей со стороны проезда Дорожников в сторону улицы 51-ой Гвардейской. На улице Исторической при повороте налево грузовик наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. 

Момент трагического ДТП попал на записи камер дорожного наблюдения

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