В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчину

В Волгограде водитель КАМАЗа 11 ноября на пешеходном переходе сбил пожилого мужчину. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Дзержинском районе утром. Момент наезда на волгоградца зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

– По предварительным данным, в 07.55 в Дзержинском районе водитель 37-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом, двигаясь по улице Домостроителей со стороны проезда Дорожников в сторону улицы 51-й Гвардейской, на улице Исторической при повороте налево совершил наезд на пешехода, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

С места аварии волгоградца доставили в больницу №25, где ему оказывается необходимая помощь в условиях реанимации.

– Возбуждено административное расследование. Устанавливается личность пешехода, – уточняют полицейские.

При себе у мужчины не было никаких документов. Возраст – около 60 лет. В случае, если вы узнали в пострадавшем близкого или знакомого, звоните в больницу №25 или в полицию.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области