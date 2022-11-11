Происшествия

В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчину

Происшествия 11.11.2022 12:59
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11.11.2022 12:59


В Волгограде  водитель КАМАЗа 11 ноября на пешеходном переходе сбил пожилого мужчину. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Дзержинском районе утром. Момент наезда на волгоградца зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 

По предварительным данным, в 07.55 в Дзержинском районе водитель 37-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом, двигаясь по улице Домостроителей со стороны проезда Дорожников в сторону улицы 51-й Гвардейской, на улице Исторической при повороте налево совершил наезд на пешехода, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. –  Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 

С места аварии волгоградца доставили в больницу №25, где ему оказывается необходимая помощь в условиях реанимации. 

Возбуждено административное расследование. Устанавливается личность пешехода, – уточняют полицейские. 

При себе у мужчины не было никаких документов. Возраст – около 60 лет. В случае, если вы узнали в пострадавшем близкого или знакомого, звоните в больницу №25 или в полицию. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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