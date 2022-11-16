



В Волгоградской области сотрудники ГУ МВД России изъяли 600 граммов марихуаны у двоих жителей Чернышковского района. Мужчины были задержаны на автодороге «Чернышковский-Тормосино» оперативниками уголовного розыска совместно с инспекторами Госавтоинспекции.

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления МВД России, информация о том, что двое местных жителей могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками, поступила полицейским Чернышковского района. В результате были организованы оперативные мероприятия.

– Во время досмотра Mitsubishi, принадлежащего одному из 36-летних задержанных, были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, – сообщили в ГУ МВД. – Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общим весом более 600 граммов, что является крупным размером.

Оба задержанных признали, что содержимое пакетов принадлежит им. При этом волгоградцы пояснили, что планировали лично употребить все 600 граммов наркотиков.

– В Настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в купном размере, – уточняют полицейские.