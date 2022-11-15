Здравоохранение

Облздрав ждет улучшений от нового главврача детской поликлиники №2

Здравоохранение 15.11.2022 16:48
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15.11.2022 16:48


В Волгограде утвердили в должности главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» Людмилу Турбанову. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, кандидатуру Турбановой выдвинул на рассмотрение экспертный совет.  

– Людмила Николаевна – выпускница Волгоградского медицинского института. Имеет высшую категорию по специальности «педиатрия», в 2018 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья». Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Стаж работы в педиатрии составляет более 29 лет.

Людмила Турбанова 8 лет проработала в должности заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники №3. С 2018 года по настоящее время являлась заместителем главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2». 

– Перед новым руководителем поликлиники поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения, – сообщают в облздраве. 

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