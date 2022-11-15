Экология

Китайский пейзаж на Спартановке в Волгограде после публикации ИА «Высота 102» изучат прокуроры

Экология 15.11.2022 20:54
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15.11.2022 20:54


Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка эксплуатации локальных очистных сооружений, построенных в рамках нацпроекта «Экология» в Тракторозаводском районе Волгограда после мониторинга интернет-публикаций. 

По результатам проведения проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – сообщили информагентству в ведомстве.

О ситуации, которая сложилась в районе локальных очистных сооружений, ИА «Высота 102» сообщало в видеосюжете «Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере Волгограда»

Жители Спартановки показали корреспондентам информагентства провалы в почве, которые образовались из-за стока воды в Волгу, напоминающие пещеры. А потоки желтой воды, которая периодически устремляется к берегу Волги, волгоградцы шутливо назвали рекой Хуанхэ. 

Однако на самом деле людям не до смеха. Горожане опасаются, что однажды пещеры обрушатся и могут завалить кого-нибудь из местных жителей. При этом они переживают за устойчивость расположенных рядом многоэтажек и дорог.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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