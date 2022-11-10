



В Тракторозаводском районе Волгограда систематически размывает склон на берегу Волги и недавно построенные очистные сооружения. Как сообщили ИА «Высота 102», местные жители, в прибрежной зоне уже сформировался суровый, но любопытный ландшафт.





Жители микрорайона Спартановка, с их слов, с интересом и надеждой еще год назад наблюдали за строительством новой очистной станции. Однако сегодня волгоградцы убеждены, что система не справляется со своей функцией. Нескончаемый поток грязной воды, шурующей в обход станции, местные шутливо называют рекой Хуанхэ.

– Эта река Хуанхэ течет не одно десятилетие. Зачем строили очистные, непонятно, – говорит житель Спартановки Константин Морозов, показывая бурлящий поток и обрушившийся местами склон. – Смотрите, какая высота – метров семь, наверное. Обрушение. Этот провал идет к девятиэтажке, туда – к асфальту. Это либо асфальт уйдет, либо случится ЧП.









Константин показал съемочной группе ИА «Высота 102», какая опасность таится на склоне. Вода образовала пустоты, которые стали похожи на пещеры. С потолка свисают корни растений, бурными потоками льется вода.

– Можно принять душ. Спасибо строителям очистных – все есть для этого: водопад, а тут можно полотенце повесить, – показывает мужчина.

Стенки таких «пещер», как убедились корреспонденты, готовы обрушиться в любой момент. Стало быть, находиться здесь небезопасно.

– Сюда дети могут залезть, и это все может обрушиться, – опасается волгоградец.





Стоки стремятся в Волгу буквально в нескольких метрах от станции очистки. Этот объект на севере Волгограда, напомним, возвели в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги», вошедшего в нацпроект «Экология». Ранее сообщалось, что производительность сооружения на месте пляжа на улице Грамши составляет 100 литров в секунду. Сюда должны поступать ливневые стоки с улиц нескольких микрорайонов. После трехступенчатой очистки в специальных емкостях, которые находятся под землей, доведенная до нормативных показателей вода должна поступать в Волгу.





– Но вся вода идет напрямую в Волгу. Ничего не работает, – продолжает местный житель. – Выход из бочки абсолютно сухой, все идет рядом.

На момент проведения съемки, действительно, вода из очистных не вытекала. Ливневые стоки текли рядом с сооружением. На видео можно хорошо разглядеть грязные потоки, которые стекают по склону в Волгу и мутную воду вдоль берега реки.

Поскольку возведением очистных сооружений занималось муниципальное учреждение «Служба Единого Заказчика-Застройщика Администрации Волгограда», редакция «Высоты 102» обратилась в первую очередь за комментарием в мэрию. Там корреспондентов информагентства заверили, что система на берегу Волги работает исправно, как и предусмотрено проектом.

В «Концессии водоснабжения» в ответ на редакционный запрос сообщили следующее:

– После получения заявки на водопроявление по ул. Грамши, 49 бригада «Концессий водоснабжения» была направлена по указанному адресу для обследования, которое выявило технологическое нарушение на трубопроводе. Вчера ремонтная бригада устранила технологическое нарушение и восстановила целостность трубопровода.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»