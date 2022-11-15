В Волгограде после концерта в ДК в больнице оказалась 14-летняя школьница

В Волгограде после концерта в местном ДК в больнице с предварительным диагнозом отравление оказалась девочка-подросток. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятие проходило в Ворошиловском районе.

— 14 ноября примерно в 20.41 в больницу № 25 Волгограда в приемное отделение обратилась 14-летняя школьница, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Девочка могла получить отравление в результате токсического действия дыма из дымогенератора на концерте в ДК по улице Ким, 5.

По данным облздрава, после осмотра токсикологом школьница была отпущена домой.

– Ребенок с матерью обратились в приемное отделение, – подтвердили в профильном комитете, – после консультации врача-токсиколога отравление не подтвердилось. Пациентка направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Как стало известно ИА «Высота 102», накануне в доме культуры проходило мероприятие, посвященное 80-летию Сталинградской битвы. Во время представления использовался сценический дым. Согласно данным из открытых источников, дым предназначен для использования в генераторах, производящих имитацию дыма и тумана в киноиндустрии, театрах, концертных площадках, школах и детских учреждениях.

Фото: архив ИА «Высота 102»