В больнице №25 Волгограда открылись сразу две реанимации, работающие по принципу «чистых помещений». С новыми возможностями оказания экстренной помощи утром 9 ноября ознакомился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как подчеркнул глава региона, все оборудование в обоих отделениях – российское.

Новые реанимации, как было озвучено в ходе визита главы Волгоградской области в больничный комплекс, предназначены для оказания кардиологической помощи, а также помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Оба отделения представляют собой «капсулу», полностью изолированную от внешней среды, чтобы оградить пациентов от инфекций.

– Это долгожданные объекты, связанные непосредственно с вопросами сохранения жизней людей, — Андрей Бочаров напомнил, что ежегодно помощь в больнице №25 получают свыше 60 тысяч жителей нашей области, а также соседних регионов, 30 тысяч человек проходят лечение в условиях стационара. — Новые отделения помогут врачам оказывать помощь на еще более высоком уровне.

Отдельно губернатор Волгоградской области подчеркнул тот факт, что все оборудование и материалы в реанимациях – отечественного производства. Это исключает риск возникновения проблем с поставками необходимых запчастей и ремонта.

– Реализация подобных проектов — это хороший ответ всем скептикам, которые считают, что реализовать такие задачи с использованием российского оборудования невозможно. У нас получилось. Проект получился очень хорошим. Такую практику будем применять и в других лечебных учреждениях, — отметил Андрей Бочаров.

По сведениям облздрава, отделка помещений в реанимациях выполнена с использованием материалов, которые легко мыть и обрабатывать дезинфицирующими растворами, а система вентиляции и кондиционирования обеспечивает многоступенчатую фильтрацию и обеззараживание воздуха.

Сегодня же губернатор Волгоградской области поставил задачу о расширении спектра оказываемой помощи и создании урологического отделения, которого здесь никогда не было.

– Этот вопрос предстоит закрыть в течение 2023-2024 годов, – уточняют в администрации Волгоградской области.

В регионе продолжается выполнение задачи по созданию основ современной системы здравоохранения: уже полностью модернизированы опорные больницы №7 и №25 в Волгограде. Продолжается обновление волгоградской больницы №15, областной больницы, клиники им. Фишера в Волжском. Всего с 2014 года в Волгоградской области проведены ремонтные работы более чем на 725 медицинских объектах.