Происшествия

Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работу

Происшествия 08.11.2022 16:01
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08.11.2022 16:01


В Светлоярском районе Волгоградской области полицейские разбираются в избиении 30-летнего мужчины, который работал у одного из местных фермеров. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне разнорабочего доставили в больницу с травмами внутренних органов. Подозреваемый – житель Волгограда – уже задержан. 

Потерпевший работал по найму в одном из частных фермерских хозяйств Светлоярского района. В тот день на ферму прибыл знакомый хозяина. Ему показалось, что мужчина недостаточно хорошо выполняет свои обязанности и стал делать ему замечания, на что последний грубо ответил ему. Разозлившись, прибывший нанес несколько ударов ногой мужчине в область живота, после чего уехал, – пояснили в пресс-службе регионального главка МВД России. – На следующий день здоровье потерпевшего ухудшилось, и он обратился в местную больницу за медицинской помощью, после чего был госпитализирован.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью  в Волгограде был задержан полицией 31-летний местный  житель. Волгоградец уже сознался в избиении рабочего. 

Следователями Отдела МВД России по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как стало известно ИА «Высота 102», избитый 30-летний мужчина не имеет определенного места жительства.

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