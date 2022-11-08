Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работу

В Светлоярском районе Волгоградской области полицейские разбираются в избиении 30-летнего мужчины, который работал у одного из местных фермеров. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне разнорабочего доставили в больницу с травмами внутренних органов. Подозреваемый – житель Волгограда – уже задержан.

– Потерпевший работал по найму в одном из частных фермерских хозяйств Светлоярского района. В тот день на ферму прибыл знакомый хозяина. Ему показалось, что мужчина недостаточно хорошо выполняет свои обязанности и стал делать ему замечания, на что последний грубо ответил ему. Разозлившись, прибывший нанес несколько ударов ногой мужчине в область живота, после чего уехал, – пояснили в пресс-службе регионального главка МВД России. – На следующий день здоровье потерпевшего ухудшилось, и он обратился в местную больницу за медицинской помощью, после чего был госпитализирован.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью в Волгограде был задержан полицией 31-летний местный житель. Волгоградец уже сознался в избиении рабочего.

– Следователями Отдела МВД России по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как стало известно ИА «Высота 102», избитый 30-летний мужчина не имеет определенного места жительства.