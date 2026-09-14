Реабилитированных птиц выпустят на волю волгоградские зоозащитники





Центр реабилитации диких животных "Птичий остров" сообщает, что впервые в истории Центра на волю выпустят двух орланов-белохвостов.

Птицы находились на реабилитации и после того, как их здоровье удалось восстановить, было решено отпустить их в естественную среду обитания. Орлан Электроник восстановил зрение, а орлан Нэльсон окреп после черепно-мозговой травмы и травмы глаза. Зоозащитники сообщают, что птиц отпустят в свободный полёт в окрестностях Волго-Ахтубинской поймы.



Отметим, на днях Центр покинули пустельги, соколы, чеглоки, сова. Как только стало ясно, что птицы смогут выжить без помощи человека, их вернули домой - в природные места.



фото: "Птичий остров"