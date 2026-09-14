Волгоградские медики спасли жизнь мужчине с аневризмой аорты





Медики провели высокотехнологичную операцию мужчине с опасным сердечно-сосудистым заболеванием. Как сообщает облздрав, в Волгоградской областной клинической больнице №1 проведено пациенту сложное рентген-эндоваскулярное вмешательство по установке стент-графта при аневризме брюшного отдела аорты.



Таким образом удалось спасти жизнь человека, избежав при этом открытой операции, после которой требуется длительное восстановление. А малоинвазивная методика, которая и была использована, позволяет минимизировать операционные риски и ускорить реабилитацию.



Установленный стент-графт создаёт новый герметичный канал для тока крови, исключая давление на истончённый участок сосуда. Спустя пару часов пациент был выписан на амбулаторное лечение.