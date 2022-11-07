В Волгоградской области здание администрации подверглось нападению борца с коррупцией

В Новониколаевском районе Волгоградской области разыскивают неизвестного, который ночью 7 ноября нарисовал на стене районной администрации фразу «Корупция здесь» (орфография сохранена – Прим. ред. ИА «Высота 102»). Фото с надписью прислали в редакцию информагентства местные жители.

ИА «Высота 102» удалось узнать подробности инцидента в разговоре с главой Новониколаевского района Сергеем Чулковым.

– Мы уже обратились в правоохранительные органы, полицейские изъяли записи камер наблюдения, – рассказал Сергей Степанович. – Этот человек подъехал к администрации около трех часов ночи на автомобиле, который оставил поодаль. Потом подошел к зданию и баллончиком вывел эту надпись. Полиция сейчас просматривает видеокадры. Я думаю, этого человека можно узнать – он поднял голову и посмотрел прямо в камеру, а там фонарь светил.

По словам главы района, рабочие уже закрасили надпись на фасаде администрации.

– Материальный ущерб, я думаю, небольшой, а моральный… Если считают, что здесь коррупция, пусть хотя бы пункт назовут… Я уже давно работаю в органах власти – сидел бы уже, если хоть что-то подобное было, – высказал свое мнение по поводу случившегося Сергей Чулков, рассказав о последних достижениях района в различных сферах.

При этом Сергей Степанович высказал предположение, что ночным граффитистом может оказаться один из активистов, которые выступают против деятельности асфальтобетонного завода, расположившегося рядом с жилой застройкой. Об этой ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации 5 ноября 2022 года.

Однако глава района не стал отвечать на вопрос корреспондента, узнал ли он по видеокадрам кого-то из местных жителей.