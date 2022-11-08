Расследования 08.11.2022 08:30
0
08.11.2022 08:30
В Волжском найдена 14-летняя Наталья З., об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сегодня, 8 ноября сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», которые вместе с полицейскими участвовали в поисках школьницы.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что школьницу и ее 16-летнего друга нашли оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних управления МВД по Волжскому. Выяснилось, что вместе с 14-летней девочкой пропал и студент городского техникума, заявление о розыске которого поступило в полицию уже ночью 8 ноября.
Несовершеннолетних нашли в поселке Самофаловка Городищенского района.
- В настоящий момент с ними работают полицейские, изучаются обстоятельства, толкнувшие их на такой шаг, - сообщили в ведомстве.
Напомним, девочка пропала 7 ноября в Волжском Волгоградской области. Нашлись очевидцы, которые видели школьницу около супермаркета со своей мамой, когда девочка грозилась снова уйти из дома.
Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводе07.11.2022 15:37
Расследования 07.11.2022 15:37
Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компании07.11.2022 13:42
Расследования 07.11.2022 13:42
Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцев07.11.2022 11:32
Расследования 07.11.2022 11:32
Последнее слово и приговор: суд вновь отклонил ходатайства защиты волгоградского врача Гиниятова06.11.2022 18:52
Расследования 06.11.2022 18:52
«Я почувствовала, что мы не одни»: волгоградцы помогли семье с больным ребенком исполнить мечту03.11.2022 18:40
Расследования 03.11.2022 18:40
Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской области03.11.2022 17:16
Расследования 03.11.2022 17:16
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцев03.11.2022 13:18
Расследования 03.11.2022 13:18
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчина03.11.2022 09:47
Расследования 03.11.2022 09:47
Жительницу Волгограда осудили за покупку сертификата о вакцинации02.11.2022 14:03
Расследования 02.11.2022 14:03
В Волгограде простились с 46-летним мобилизованным Евгением Макаровским01.11.2022 17:31
Расследования 01.11.2022 17:31
Под Волгоградом женщина избила и обокрала пенсионерку, у которой попросила воды01.11.2022 10:31
Расследования 01.11.2022 10:31
В Волгограде вскрыли аферу с трудоустройством безработных01.11.2022 09:59
Расследования 01.11.2022 09:59
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену оставшимся без воды волгоградцам01.11.2022 09:33
Расследования 01.11.2022 09:33
В Волгограде вынесли приговор торговцам людьми31.10.2022 17:19
Расследования 31.10.2022 17:19
Воровка со стажем обчистила сейф в сетевом магазине под Волгоградом31.10.2022 14:44
Расследования 31.10.2022 14:44