







В Волжском найдена 14-летняя Наталья З., об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сегодня, 8 ноября сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», которые вместе с полицейскими участвовали в поисках школьницы.



В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что школьницу и ее 16-летнего друга нашли оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних управления МВД по Волжскому. Выяснилось, что вместе с 14-летней девочкой пропал и студент городского техникума, заявление о розыске которого поступило в полицию уже ночью 8 ноября.

Несовершеннолетних нашли в поселке Самофаловка Городищенского района.

- В настоящий момент с ними работают полицейские, изучаются обстоятельства, толкнувшие их на такой шаг, - сообщили в ведомстве.





Напомним, девочка пропала 7 ноября в Волжском Волгоградской области. Нашлись очевидцы, которые видели школьницу около супермаркета со своей мамой, когда девочка грозилась снова уйти из дома.





Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK