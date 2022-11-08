Расследования

Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другом

Расследования 08.11.2022 08:30
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08.11.2022 08:30



В Волжском найдена 14-летняя Наталья З., об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сегодня, 8 ноября сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», которые вместе с полицейскими участвовали в поисках школьницы. 

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что школьницу и ее 16-летнего друга нашли оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних управления МВД по Волжскому. Выяснилось, что вместе с 14-летней девочкой пропал и студент городского техникума, заявление о розыске которого поступило в полицию уже ночью 8 ноября. 

Несовершеннолетних нашли в поселке Самофаловка Городищенского района. 

- В настоящий момент с ними работают полицейские, изучаются обстоятельства, толкнувшие их на такой шаг, - сообщили в ведомстве.

Напомним, девочка пропала 7 ноября в Волжском Волгоградской области. Нашлись очевидцы, которые видели школьницу около супермаркета со своей мамой, когда девочка грозилась снова уйти из дома. 

Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK

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