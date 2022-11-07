Четверо десантников из Волгоградской области представлены посмертно к орденам Мужества. Высокие награды семьям погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов передадут в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 15 ноября.

Указом президента РФ посмертно к государственным наградам представлены:

младший сержант Андрей Гриев

младший сержант Николай Бакаев

рядовой Никита Душутин

рядовой Сергей Терентьев





Николай Бакаев — уроженец села Пановка Камышинского района. После прохождения срочной службы 37-летний военнослужащий подписал контракт. В свое время участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. До начала СВО на Украине военный проходил службу в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, дислоцированном в Феодосии. По сообщению администрации Камышинского района представлен к госнаграде 16 мая.





Никита Душутин родился в Краснослободске Среднеахтубинского района. Проходил службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. Как пояснили в администрации Среднеахтубинского района, 21-летний рядовой погиб в ходе выполнения боевой задачи 22 мая. Похоронен в Краснослободске. В зоне проведения СВО наш земляк был наводчиком.





Уроженец хутора Нагорного Камышинского района 39-летний Андрей Гриев погиб на Украине 21 мая, пояснили информагентству в районной администрации. Младший сержант участвовал в чеченской кампании. Проходил службу в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку в Феодосии.





С 22-летним рядовым Сергеем Терентьевым простились в Дубовке 12 июля. Контрактник погиб в ходе проведения спецоперации на Украине 21 мая.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / личные архивы читателей информагентства

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