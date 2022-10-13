В Волгограде сегодня, 13 октября, семьям погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине военнослужащих передали ордена Мужества. Посмертно к государственным наградам представлены пятеро солдат и офицеров, проявивших отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».









По словам близких, Канат Мукатов родился в поселке Эльтон. После окончания девяти классов поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Там будущий офицер приобрел навыки летной подготовки. Затем наш земляк поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. По распределению офицер убыл к месту службы в Волгоградскую область. В 2013 году окончил военную академию имени Фрунзе.





Некоторое время Мукатов служил в Самарской области. Командовал танковым полком в Челябинской области. Принимал участие в военной операции в период грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Дважды выезжал в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В период службы награжден госнаградами РФ, ведомственными медалями Минобороны России.

В ноябре 2021 года ушел на повышение в Волгоград. Назначен на должность заместителя командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Полковник Мукатов отправился в зону боевых действий с начала специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР. Был всегда на передовой, оставался надежным товарищем и храбрым воином до конца.

Сергей Кожухарь родился в селе Ильевка Калачевского района Волгоградской области. Выпускник военной кафедры Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. В дальнейшем решил связать свою жизнь с армией. Проходил службу в должности командира минометной батареи. В ноябре 2021 года назначен заместителем начальника штаба 944-го самоходно-артиллерийского полка.





В зоне проведения СВО майор Кожухарь находился с начала спецоперации. Проявил себя как грамотный командир, способный до конца выполнить поставленную боевую задачу.





Государственные награды родным и близким бойцов, погибших в ходе проведения СВО, передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и замгубернатора области Геннадий Шевцов.





— Наши ребята погибли в бою. Они защищали нашу родину, Донбасс от фашизма и нацизма. Воевали за нашу страну, за будущее, за молодежь, — обратился к присутствующим заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. — Примите искренние и очень теплые слова соболезнования от всех жителей Волгоградской области в очень сложное и трудное для нас сейчас время. Низкий вам поклон за ваших сыновей, мужей. Спасибо вам за то, что они герои. За то, что они защитили и защищают нашу страну, чтобы здесь в Волгограде-Сталинграде был мир, в нашей большой стране — в России.

Антон Дудкин после прохождения срочной службы подписал контракт. Занимал должность командира отделения. В зоне боевых действий младший сержант находился с марта 2022 года. До конца выполнил боевую задачу, несмотря на жесточайший обстрел со стороны противника.





Михаил Сенцов родился в Волгограде. После срочной службы подписал контракт. Сержант командовал стрелковым отделением (снайперов) бригады морской пехоты Северного флота. Выполняя боевое задание, остался верен присяге и воинскому долгу.









Волгоградец Константин Бочарников после срочной службы решил стать профессиональным военным. Подписал контракт, проходил службу в Южном военном округе. Служил на военной базе, дислоцированной в Абхазии. С 27 февраля отправился в зону боевых действий на Украину. Водитель-мастер эксплуатационной роты, рядовой Бочарников выполнил поставленную боевую задачу, действуя смело и решительно.





Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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