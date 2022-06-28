Происшествия 28.06.2022 13:30
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28.06.2022 13:30
В отношении заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда и заместителя начальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС возбуждено уголовное дело.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело возбуждено следственными органами по материалам прокурорской проверки по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).
На действия чиновников в надзорное ведомство пожаловался индивидуальный предприниматель. Сотрудники прокуратуры провели проверку.
Установлено, что в службе судебных приставов на исполнении находилось судебное решение о частичном демонтаже за счет предпринимателя третьего этажа принадлежащего ему здания автосервиса. В рамках исполнительных действий коммерсанта предупредили о предстоящем отключении от электро-, газо- и водоснабжения всего здания.
В начале марта текущего года предприниматель обратился за помощью к заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района по вопросу неотключения коммунальных ресурсов. Чиновник сообщил о поступившей просьбе заместителю главы администрации Краснооктябрьского района, хотя данный вопрос не входил в непосредственную компетенцию этих чиновников.
Достоверно зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, сотрудники администрации предложили решить проблему коммерсанта за 500 тысяч рублей. 4 марта после получения требуемой суммы начальник отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района передал 400 тысяч рублей заместителю главы администрации Краснооктябрьского района, а 100 тысяч оставил себе.
По сведениям ИА «Высота 102», фигурантом уголовного дела стал заместитель главы района Антон Будник и замначальника отдела Артем Майхрук.
Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой на контроль.
Фото с сайта администрации Краснооктябрьского района
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