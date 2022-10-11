В Волгограде утвердили порядок действий в случае ухода мусорного регоператора

Экология 11.10.2022 07:40
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11.10.2022 07:40
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области утвердил порядок действий в случае досрочного прекращения деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ профильного комитета за подписью его председателя Алексея Сивокоза, в данном случае статус регионального оператора будет присвоен другому юридическому лицу без проведения конкурсного отбора.
Данный порядок также будет действовать в случае, если конкурсный отбор признают несостоявшимся, и при отсутствии возможности заключить соответствующее соглашение с юридическим лицом, которому присвоен статус регионального оператора.
Предусматривается, что статус регоператора в таких случаях будет присваиваться без проведения конкурса на срок не более 1 года. Указаны требования к компаниям, с которыми могут быть заключены такие соглашения. В первую очередь будут рассматриваться юридические лица, которые осуществляют на территории региона деятельность по обращению с ТКО.
Статус регоператора также может быть присвоен юрлицу, которое имеет государственную регистрацию на территории Волгоградской области, соответствующую лицензию и не находится в стадии ликвидации или банкротства.
Данный приказ действует до 31 декабря 2024 года.
Напомним, в Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО по итогам конкурса был определен летом 2018 года. К свои обязанностям компания ООО «Управление отходами — Волгоград» приступила с 1 января 2019 года. В апреле 2021 года компания сменила название на ООО «Ситиматик-Волгоград».
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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