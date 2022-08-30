Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 году

Из-за снижения затрат регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» на обработку отходов тариф на вывоз мусора для населения Волгоградской области может быть пересмотрен в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102», КСП Волгоградской области провела проверку законности установления комитетом тарифного регулирования расценок на услуги регоператора.

В частности, при расчете необходимой валовой выручки регионального оператора на 2022 год основную долю – 74,5 %, как и в предыдущих периодах, составили расходы на сбор и транспортирование отходов сторонними организациями. Проверкой выявлены отдельные недостатки в части определения сбытовых расходов и фактических расходов на приобретение контейнеров и бункеров, которые практически не повлияли на величину единого тарифа на 2022 год.

При этом фактические показатели работы регионального оператора за 2020 год по доле обработанных и утилизированных отходов сложились значительно ниже плановых.

На это повлияла ситуация с огромной задолженностью ООО «Ситиматик-Волгоград» операторам по обработке, о чем сообщало ИА «Высота 102» - компания не платит им за обработку отходов. Кроме того, большая часть отходов из-за длительного нахождения на площадках временного накопления оказывается просто непригодной для обработки. Однако расходы регоператора на переработку мусора включены в общий тариф для населения. Но получается, что компания тратит на эти цели меньше, чем должна.

Аналогичная ситуация сложилась и по итогам работы регионального оператора за 2021 год. Так, фактические затраты на обработку ТКО за 2021 год оказались почти в 3 раза меньше, чем учтены в едином тарифе на 2021 год. Это повлияет на формирование единого тарифа на 2023 год, заключили в КСП.

Напомним, комитетом тарифного регулирования Волгоградской области на 2022 год утвержден единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик - Волгоград» в размере 457,81 руб./куб. метр.

При этом в результате проведенной КТР Волгоградской области экспертизы размер тарифа уменьшен от предложения регионального оператора более чем в 2 раза. По сравнению с 2021 годом единый тариф снизился на 31,93 руб., или на 6,5%, за 1 кубический метр твердых коммунальных отходов.

Соответственно уменьшилась и ежемесячная плата с 1 человека за обращение с ТКО - со 100,89 руб. до 94,3 руб. по многоквартирным домам, с 99,42 руб. до 92,9 руб. по индивидуальным жилым домам в городах и с 87,66 руб. до 81,9 руб. по частным домам в сельской местности.