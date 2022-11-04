







«Ротор» в выездном матче 16-го тура первенства второй лиги сыграл вничью с «Биологом» из Новокубанска Краснодарского края. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает ИА "Высота 102".

"Ротор" мог открыть счёт в игре уже на 7-й минуте, когда гости ворвались в штрафную соперника, разыграли там комбинацию и вывели на ударную позицию Ризвана Ахмедханова, которому не хватило точности удара и мяч пролетел выше ворот. А вот новокубанцы свой шанс получили на 17-й минуте, когда их игрок воспользовался потерей мяча со стороны волгоградцев, убежал вместе со своим партнёром по команде и они на пару организовали забитый гол.







Сине-голубые могли сравнять счёт на 23-й минуте, когда Ризван Ахмедханов опасно пробил в створ ворот "Биолога". Но на месте оказался голкипер хозяев, вытащил мяч из нижнего угла и перевёл его на угловой.







Тем не менее, сильное давление волгоградцев на оборону новокубанцев дало свои плоды на 38-й минуте. Данил Пелих ценой небольшого повреждения выиграл верховое единоборство с голкипером "Биолога" и головой отдал результативную передачу на Илью Сафронова, который сильным ударом отправил мяч в сетку.







Во втором тайме "Ротор" продолжил атаковать всеми силами. Но снова повторился сценарий первой половины игры, когда подопечные Алексея Стукалова не смогли сдержать быструю атаку "Биолога" - ее футболисты хозяев начали со своей половины поля. И соперники волгоградцев снова вышли вперёд.







Гости вновь усилили давление и много времени проводили с мячом на половине поля новокубанцев На 70-й минуте Ризван Ахмедханов своим ударом попал в штангу. Но самое интересное для болельщиков случилось уже в самом конце поединка.







На 89-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Биолога" за нарушение правил игроком хозяев на Ризване Ахмедханове. С первой попытки капитан Сергей Зуйков не смог реализовать одиннадцатиметровый, попав в перекладину. Однако, к негодованию команды и фанатов новокубанцев, арбитр увидел нарушение правил со стороны хозяев при ударе Зуйкова и попросил того перебить.







Со второго раза игрок сине-голубых был точен. За оставшееся время "Ротор" попытался забить третий мяч и одержать волевую победу, но подопечные Алексея Стукалова вынуждены были довольствоваться лишь ничейным исходом.







Кстати, накануне "Чайка", которая является лидером второй лиги, одержала очередную победу и ушла в еще больший отрыв от "Ротора". Теперь эти команды разделяют восемь очков.







Волгоградские болельщики по-разному отнеслись к ничьей "Ротора". Кто-то откровенно ехидничал и даже предрекал, что "Ротор" застрянет во второй лиге не на один сезон. Но часть фанатов признала, что сине-голубые старались победить, но как часто бывает, чего-то не хватило. Возможно, хорошей атмосферы в клубе, где, как известно, произошли кадровые перестановки.







Иван Тюгаев





Фото Единого фан-портала "Ротора" VK



Обе команды подходили к очному поединку, находясь на близком расстоянии друг от друга в турнирной таблице. Волгоградцы занимали третье место и победа нужна была им, чтобы приблизиться к лидерам - «Черноморцу» и «Чайке». От обеих команд "Ротор" отставал перед этим туром на 6 очков. Новокубанцы, в свою очередь, шли на 4-ом месте в таблице.На выезд в составе "Ротора" не поехали Максим Мартусевич и Андрей Козлов, которые пропустили прошлую встречу с "Машуком" по решению тренерского штаба. Олег Алейник продолжает лечиться от простуды. Место в воротах, как и неделю назад, занял Иван Литвинок. Для него это лишь третий матч в сезоне в качестве основного вратаря.