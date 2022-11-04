Спорт

"Чего-то не хватило": волгоградский "Ротор" сыграл вничью с "Биологом" - 2:2

Спорт 04.11.2022 16:11
0
04.11.2022 16:11



«Ротор» в выездном матче 16-го тура первенства второй лиги сыграл вничью с «Биологом» из Новокубанска Краснодарского края. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает ИА "Высота 102".

Обе команды подходили к очному поединку, находясь на близком расстоянии друг от друга в турнирной таблице. Волгоградцы занимали третье место и победа нужна была им,  чтобы приблизиться к лидерам - «Черноморцу» и «Чайке». От обеих команд "Ротор" отставал перед этим туром на 6 очков. Новокубанцы, в свою очередь, шли на 4-ом месте в таблице.

На выезд в составе "Ротора" не поехали Максим Мартусевич и Андрей Козлов, которые пропустили прошлую встречу с "Машуком" по решению тренерского штаба. Олег Алейник продолжает лечиться от простуды. Место в воротах, как и неделю назад, занял Иван Литвинок. Для него это лишь третий матч в сезоне в качестве основного вратаря.

"Ротор" мог открыть счёт в игре уже на 7-й минуте, когда гости ворвались в штрафную соперника, разыграли там комбинацию и вывели на ударную позицию Ризвана Ахмедханова, которому не хватило точности удара и мяч пролетел выше ворот. А вот новокубанцы свой шанс получили  на 17-й минуте, когда их игрок воспользовался потерей мяча со стороны волгоградцев, убежал вместе со своим партнёром по команде и они на пару организовали забитый гол.

Сине-голубые могли  сравнять счёт на 23-й минуте, когда Ризван Ахмедханов опасно пробил в створ ворот "Биолога". Но на месте оказался голкипер хозяев, вытащил мяч из нижнего угла и перевёл его на угловой.

Тем не менее, сильное давление волгоградцев  на оборону новокубанцев дало свои плоды на 38-й минуте. Данил Пелих ценой небольшого повреждения выиграл верховое единоборство с голкипером "Биолога" и головой отдал результативную передачу на Илью Сафронова, который сильным ударом отправил мяч в сетку.

Во втором тайме "Ротор" продолжил атаковать всеми силами. Но снова повторился сценарий первой половины игры, когда подопечные Алексея Стукалова не смогли сдержать быструю атаку "Биолога" - ее  футболисты хозяев начали со своей половины поля. И соперники волгоградцев  снова вышли вперёд.

Гости вновь  усилили давление и много времени проводили с мячом на половине поля новокубанцев  На 70-й минуте Ризван Ахмедханов своим ударом попал в штангу. Но самое интересное для болельщиков случилось уже в самом конце поединка.

На 89-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Биолога" за нарушение правил игроком хозяев на Ризване Ахмедханове. С первой попытки капитан Сергей Зуйков не смог реализовать одиннадцатиметровый, попав в перекладину. Однако, к негодованию команды и фанатов новокубанцев, арбитр увидел нарушение правил со стороны хозяев при ударе Зуйкова и попросил того перебить.

Со второго раза игрок сине-голубых был точен. За оставшееся время "Ротор" попытался забить третий мяч и одержать волевую победу, но подопечные Алексея Стукалова вынуждены были довольствоваться лишь ничейным исходом.

Кстати, накануне "Чайка", которая является лидером второй лиги, одержала очередную победу и ушла в еще больший отрыв от "Ротора". Теперь эти команды разделяют восемь очков.

Волгоградские болельщики по-разному отнеслись к ничьей "Ротора". Кто-то откровенно ехидничал и даже предрекал, что "Ротор" застрянет во второй лиге не на один сезон. Но часть фанатов признала, что сине-голубые старались победить, но как часто бывает, чего-то не хватило. Возможно, хорошей атмосферы в клубе, где, как известно, произошли кадровые перестановки.

Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала "Ротора" VK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.11.2022 14:35
Спорт 02.11.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2022 21:10
Спорт 31.10.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2022 13:48
Спорт 30.10.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 19:29
Спорт 29.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 18:48
Спорт 29.10.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 20:43
Спорт 28.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 17:13
Спорт 28.10.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2022 13:44
Спорт 26.10.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 20:31
Спорт 25.10.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 19:25
Спорт 25.10.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2022 19:16
Спорт 24.10.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:40
Спорт 22.10.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:36
Спорт 22.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 16:07
Спорт 22.10.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 21:48
Спорт 21.10.2022 21:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:33
«В одночасье лишились всего»: пожар оставил без крова семью с пятью детьми под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Краснова и Володина просят не допустить передачу транспорта Волгограда в концессиюСмотреть фотографии
17:09
Курящие пассажиры испугали таксиста и угнали его авто в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:43
«Мы никому не нужны»: жильцы аварийной двухэтажки в Волгограде остались в зиму без тепла и УКСмотреть фотографии
16:11
"Чего-то не хватило": волгоградский "Ротор" сыграл вничью с "Биологом" - 2:2Смотреть фотографии
15:20
Новый канализационный коллектор проложат в пойме реки Царица в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
Бочаров: авария на коллекторе в Волгограде ликвидированаСмотреть фотографии
13:42
«Народу - тьма»: сотни людей прошли крестным ходом по центру Волгограда 4 ноябряСмотреть фотографии
12:00
Дачные автобусы перестанут ходить в Волгограде с 7 ноябряСмотреть фотографии
11:17
Наркосбытчиков из Киргизии задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Пешеходный центр и крестный ход: как празднуют 4 ноября в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:23
В спецоперации на Украине погиб подполковник УФСИН из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Волгоградцам рассказали о самом теплом праздничном днеСмотреть фотографии
08:17
Путин назначил разовую выплату участникам СВО в 195 тысяч рублейСмотреть фотографии
23:01
Жители севера Волгограда сообщили о перебоях с водой и отоплениемСмотреть фотографии
20:41
Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевелоСмотреть фотографии
20:18
В центре Волгограда ввели ограничения: перекрыты улица и площадьСмотреть фотографии
18:40
«Я почувствовала, что мы не одни»: волгоградцы помогли семье с больным ребенком исполнить мечтуСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морюСмотреть фотографии
17:16
Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:13
Защитные костюмы и спальники: мобилизованным волгоградцам в зону СВО отправили допснаряжениеСмотреть фотографии
16:15
На Украине погиб 28-летний доброволец из Волгограда Евгений ОрловСмотреть фотографии
15:51
Учащиеся аграрного университета проходят обучение на предприятиях компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
15:13
Подвалы многоквартирных домов в Волгограде проверяют инспекторыСмотреть фотографии
14:19
Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаковСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра ЗабалуеваСмотреть фотографии
13:18
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПСмотреть фотографии
12:36
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршрутуСмотреть фотографии
11:58
Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиромСмотреть фотографии
 