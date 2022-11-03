Жители севера Волгограда сообщили о перебоях с водой и отоплением

Жители домов по улице Библиотечной, 12 и Еременко, 62 Краснооктябрьского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на пропавшие отопление и горячую воду. По словам горожан, батареи в квартирах начинают медленно остывать.

В ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что всему виной стал сбой на одной из городских котельных.

— На котельной «4-х связистов» в Краснооктябрьском районе произошел технический сбой системы, что стало причиной кратковременной приостановки подачи горячего водоснабжения и отопления к ряду близлежащих жилых домов, — прокомментировали в пресс-службе компании. — Проводятся мероприятия по выявлению причин падения давления в теплосети.

Уточняется, что в настоящий момент давление в теплосети удалось стабилизировать в большей части многоквартирных домов (5 ЦТП), тепло и горячее водоснабжение здесь подается в штатном режиме.

— Часть домов (3 ЦТП) подключены к резервной схеме подаче теплоносителя, — добавили в пресс-службе компании-концессионера. — В ближайшее время оставшиеся без отопления и горячего водоснабжения дома (2 ЦТП) также будут подключены по резервной схеме. Восстановительные работы продлятся до полного устранения технологического нарушения.

В анонимных Telegram-каналах тем временем распространяется информация, что «авария на котельной «4-х связистов» носит глобальный характер», а «из-за отключения электричества, вероятно, был гидроудар и порыв тепловых сетей».

Тем временем в редакцию обратилась жительница дома № 7 по улице Репина.

— У меня в квартире все есть — и вода, и тепло. У нас как раз эта котельная «4-х связистов», о которой пишут, — рассказала волгоградка, представившаяся Аленой. — Начиталась этих телеграмм-каналов, теперь сижу, боюсь. Умеют они панику наводить.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

UPD: Жильцы домов по улице Библиотечной, 12 и Еременко, 62 сообщили, что у них появилась горячая вода и стали теплеть батареи.