ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало список адресов, куда будет подвозиться вода для технических нужд в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спасательное ведомство, водовозки будут курсировать сегодня, 30 октября, с 07.00 до 22.00.
— Водой обеспечиваются социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируют администрации районов, — пояснили информагентству в пресс-службе областного главка МЧС. — Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения.
Уточняется, что для обеспечения подвоза воды задействованы 26 автоцистерн от МЧС России и столько же спецмашин от противопожарной службы Волгоградской области.
Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны:
Ворошиловский район
с 07.00 до 22.00
Циолковского 1, ГБУЗ № 3
Каменская, 4
Циолковского, 37
Иркутская, 4
>Рабоче-Крестьянская, 51
Пугачевская-Бобруйская
Огарева, 1
Ковровская, 4
Ким, 24, больница Водников
Козловская, 7
Профсоюзная, 12
Ковровская, 2, больница № 8
Симбирская, 43
Козловская, 22
Козловская, 41
Козловская, 51
Рабоче-Крестьянская, 50–52
Карла-Маркса, 5
Череповецкая, 5
Дубовская, 7
Елецкая, 5
Буханцева, 26
Елисеева, 7
Автотранспортная, 75, ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА»
Елецкая-Чембарская
Ленкоранская-Чарджуйская
Автозаводская-Скрябина, 14
Ростовская, 8–10
Ростовская, 15
Дубовская, 10
Буханцева, 2
Елецкая, 7
Липецкая, 1
Циолковского, 11, ГКСУСО Волгоградский областной СРЦ
Циолковского, 29
Лавочкина, 4
Бобруйская, 1
Майкопская-Дагестанская
Базисная-Львовская
Станция Садовая (вокзал)
Хлебозавод № 5
Ставропольская-Котлубанская
Котлубанская-Ардатовская
Чебоксарская-Саши Филиппова
Читинская-Куйбышевская
Звездина-Радомская
Гродненская-Поворинская
Новоузенская, 10
Новоузенская, 2а
Кузнецкая, 79
Валдайская, 101
Чинарская-Карповская
Елисеева, 15
Комитетская, 30
Чигиринская, 2
Ельшанская, 130
Социалистическая, 20
Баррикадная, 19
Рабоче-Крестьянская, 34
Советский район
с 07.00 до 22.00
Казахская, 1, Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7
Криворожская, 2А, Волгоградский дом-интернат
проспект Университетский, 106, Волгоградский кардиоцентр
Василевского, 70, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2
проспект Университетский, 104, ГБУЗ «ВОКПБ № 2»
проспект Университетский, 100
проспект Университетский, 80
проспект Университетский, 94-96
Санаторная, 2
Пожарского, 338
70-летия Победы, 5
Ивановского-Комарова
Ивановского-Тимирязева
Малиновского, 10
Гвоздкова, 10
Тормосиновская-Алексеевская
Панфиловская-Криворожская
Новосибирская, 71
35-ой Гвардейской, 3
Краснопресненская, 4
Калининградская, 14
Ухтомского, 11
Калининградская, 1
Даугавская, 4
Даугаская, 11
проспект Университетский, 75
проспект Университетский, 67
проспект Университетский, 57
Петроградская, 16
Карла Маркса, 7
Тулака, 2
Тулака, 3/1
Туркменская, 19
Тулака, 40
Карла Маркса, 25
Мариупольская, 12
Чебышева, 50
Казахская, 21
Сухова, 19
овосибирская, 66
Казахская, 8а
Кабардинская-Шефская
Кабардинская-Революционная
Революционная-Абхазская
Абхазская-Физкультурная
Кабардинская-Горно-Алтайская
Садовая-Якутская
Комарова, 67
Научная, 16
Тимирязева, 15
Заветная-Бурденко
Песчанокопская, 17
Кирпичного завода, 6
При этом точное время прибытия машин к домам и учреждениям в двух обезвоженных районах города в спасательном ведомстве не называют.
Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий:
Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03
Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00
Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22
Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что вечером 27 октября в Ворошиловском районе Волгограда на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 миллиметров. Аварийные бригады работают на месте ЧП круглосуточно. Два крупных района города-героя отключены от водоснабжения, введен режим ЧС, организован подвоз воды.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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