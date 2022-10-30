Общество

Куда привезут воду в Ворошиловский и Советский районы Волгограда: список адресов

Общество 30.10.2022 10:14
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30.10.2022 10:14


ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало список адресов, куда будет подвозиться вода для технических нужд в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спасательное ведомство, водовозки будут курсировать сегодня, 30 октября, с 07.00 до 22.00.

— Водой обеспечиваются социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируют администрации районов, — пояснили информагентству в пресс-службе областного главка МЧС. — Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения.

Уточняется, что для обеспечения подвоза воды задействованы 26 автоцистерн от МЧС России и столько же спецмашин от противопожарной службы Волгоградской области. 

Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны: 

Ворошиловский район 

с 07.00 до 22.00

Циолковского 1, ГБУЗ № 3

Каменская, 4

Циолковского, 37

Иркутская, 4

>Рабоче-Крестьянская, 51

Пугачевская-Бобруйская

Огарева, 1

Ковровская, 4

Ким, 24, больница Водников

Козловская, 7

Профсоюзная, 12

Ковровская, 2, больница № 8

Симбирская, 43

Козловская, 22

Козловская, 41

Козловская, 51

Рабоче-Крестьянская, 50–52

Карла-Маркса, 5

Череповецкая, 5

Дубовская, 7

Елецкая, 5

Буханцева, 26

Елисеева, 7

Автотранспортная, 75, ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» 

Елецкая-Чембарская

Ленкоранская-Чарджуйская

Автозаводская-Скрябина, 14

Ростовская, 8–10

Ростовская, 15

Дубовская, 10

Буханцева, 2

Елецкая, 7

Липецкая, 1

Циолковского, 11, ГКСУСО Волгоградский областной СРЦ

Циолковского, 29

Лавочкина, 4

Бобруйская, 1

Майкопская-Дагестанская

Базисная-Львовская

Станция Садовая (вокзал)

Хлебозавод № 5

Ставропольская-Котлубанская

Котлубанская-Ардатовская

Чебоксарская-Саши Филиппова

Читинская-Куйбышевская

Звездина-Радомская

Гродненская-Поворинская

Новоузенская, 10

Новоузенская, 2а

Кузнецкая, 79

Валдайская, 101

Чинарская-Карповская

Елисеева, 15

Комитетская, 30

Чигиринская, 2

Ельшанская, 130

Социалистическая, 20

Баррикадная, 19

Рабоче-Крестьянская, 34

Советский район 

с 07.00 до 22.00

Казахская, 1, Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7

Криворожская, 2А, Волгоградский дом-интернат

проспект Университетский, 106, Волгоградский кардиоцентр

Василевского, 70, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2

проспект Университетский, 104, ГБУЗ «ВОКПБ № 2» 

проспект Университетский, 100 

проспект Университетский, 80 

проспект Университетский, 94-96

Санаторная, 2 

Пожарского, 338 

70-летия Победы, 5 

Ивановского-Комарова 

Ивановского-Тимирязева 

Малиновского, 10 

Гвоздкова, 10 

Тормосиновская-Алексеевская 

Панфиловская-Криворожская

Новосибирская, 71 

35-ой Гвардейской, 3  

Краснопресненская, 4 

Калининградская, 14 

Ухтомского, 11 

Калининградская, 1

Даугавская, 4 

Даугаская, 11 

проспект Университетский, 75 

проспект Университетский, 67

проспект Университетский, 57 

Петроградская, 16

Карла Маркса, 7  

Тулака, 2 

Тулака, 3/1 

Туркменская, 19 

Тулака, 40 

Карла Маркса, 25

Мариупольская, 12 

Чебышева, 50 

Казахская, 21 

Сухова, 19 

овосибирская, 66 

Казахская, 8а

Кабардинская-Шефская 

Кабардинская-Революционная 

Революционная-Абхазская 

Абхазская-Физкультурная 

Кабардинская-Горно-Алтайская 

Садовая-Якутская

Комарова, 67 

Научная, 16 

Тимирязева, 15 

Заветная-Бурденко 

Песчанокопская, 17 

Кирпичного завода, 6

При этом точное время прибытия машин к домам и учреждениям в двух обезвоженных районах города в спасательном ведомстве не называют. 

Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий:

Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03

Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00

Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22

Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что вечером 27 октября в Ворошиловском районе Волгограда на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 миллиметров. Аварийные бригады работают на месте ЧП круглосуточно. Два крупных района города-героя отключены от водоснабжения, введен режим ЧС, организован подвоз воды. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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