Бочарову доложили о ходе ликвидации аварии на коллекторе в Волгограде

Общество 29.10.2022 17:00
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29.10.2022 17:00
Губернатору Андрею Бочарову о ситуации на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда и ходе ликвидации инцидента и его последствий доложил мэр Владимир Марченко.
- Губернатором даны поручения профильным органам исполнительной власти по оказанию содействия администрации Волгограда в ликвидации последствий инцидента, а также оперативному решению вопросов, связанных с водоснабжением социальных объектов и жителей Ворошиловского и Советского районов, - сообщили в обладминистрации.
Напомним, что 27 октября вечером в Ворошиловском районе на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 мм. Аварийные бригады работают на месте ЧП круглосуточно. От водоснабжения отключены два района – Ворошиловский и Советский.
Ранее сообщалось, что восстановительные мероприятия осложняются большой глубиной залегания магистрали, а работы на насыпном грунте требуют особой осторожности.
Из-за продления сроков ликвидации аварии, оперативным штабом было принято решение организовать работу «горячей линии», где информировать горожан о ходе работ и подвозе воды.
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