Бочарову доложили о ходе ликвидации аварии на коллекторе в Волгограде









Губернатору Андрею Бочарову о ситуации на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда и ходе ликвидации инцидента и его последствий доложил мэр Владимир Марченко.

- Губернатором даны поручения профильным органам исполнительной власти по оказанию содействия администрации Волгограда в ликвидации последствий инцидента, а также оперативному решению вопросов, связанных с водоснабжением социальных объектов и жителей Ворошиловского и Советского районов, - сообщили в обладминистрации.

Напомним, что 27 октября вечером в Ворошиловском районе на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 мм. Аварийные бригады работают на месте ЧП круглосуточно. От водоснабжения отключены два района – Ворошиловский и Советский.

Ранее сообщалось, что восстановительные мероприятия осложняются большой глубиной залегания магистрали, а работы на насыпном грунте требуют особой осторожности.

Из-за продления сроков ликвидации аварии, оперативным штабом было принято решение организовать работу «горячей линии» , где информировать горожан о ходе работ и подвозе воды.



