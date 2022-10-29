Режим ЧС введен в Волгограде из-за коммунальной аварии в пойме Царицы

Общество 29.10.2022 17:47
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29.10.2022 17:47
Сегодня, 29 октября, в Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе.
- Решением главы города Владимира Марченко режим чрезвычайной ситуации вводится для органов управления муниципального звена. Зона ЧС определена в границах Ворошиловского и Советского районов, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
Это обеспечит оперативное взаимодействие всех служб, в том числе коммерческих организаций, для ликвидации аварии.
Работы усложняются большой протяженностью поврежденного участка, глубиной залегания и сыпучими грунтами.
Напомним, что 27 октября вечером в Ворошиловском районе на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 мм. Аварийные бригады работают на месте ЧП круглосуточно. От водоснабжения отключены два района – Ворошиловский и Советский. Жителям организован подвоз воды.
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