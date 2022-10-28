Для жителей Ворошиловского и Советского районов в Волгограда обеспечили подвоз питьевой воды на время устранения коммунальной аварии в пойме реки Царицы. По сведениям главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Игоря Стоматова, на этот час задействовано около 30 водовозок.

– На период проведения работ организован подвоз воды. В первую очередь он осуществляется к объектам здравоохранения, в дальнейшем около 30 машин будут перераспределены в жилой фонд, – сказал в частности Стоматов.

Напомним, накануне вечером в Ворошиловском районе на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение бетонного канала, в результате чего была повреждена труба диаметром около 1200 мм. Прошедшую ночь и сегодня в течение дня на месте аварии авариные бригады.

По последним данным Концессий, бригады приступили к установке шиберной задвижки на поврежденный коллектор

– После полной остановки работы коллектора и дополнительной откачки при помощи спецтехники специалисты смогут перейти к работам на поврежденном своде коллектора, – сообщают в пресс-службе компании. – Также на площадку проведения работ уже доставлен новый трубопровод диаметром 1200 мм, который заменит поврежденный участок коллектора.