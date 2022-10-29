







В Ворошиловском районе Волгограда продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, из-за чего два района остались без водоснабжения.

Как сообщили в администрации города, на оперативном штабе поставлена задача вести работы в непрерывном режиме до полного устранения технологического нарушения. Аварийно-восстановительные бригады работали на месте ЧП всю ночь.

Для этого накануне вечером были развернуты световые башни, чтобы коммунальщики могли работать и в темное время суток. Организована сменность бригад.

Сроки подачи воды пока неизвестны. В социальные учреждения и жилые массивы, как заверили в мэрии, организован подвоз воды.

- Восстановительные мероприятия осложняются большой глубиной залегания магистрали, работы на насыпном грунте требуют особой осторожности,- пояснили сегодня, 29 октября, в городской администрации. - В связи с тем, что сроки ликвидации продлеваются, оперативным штабом принято решение организовать работу «горячей линии», с помощью которой жители могут уточнить информацию о ходе работ и информацию о подвозе воды.

Единый телефон «горячей линии»: 39-70-03.

Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района : 97-60-00.

Телефон «горячей линии» для жителей Советского района : 41-69-51, 41-49-22.

Напомним, из-за аварии на коллекторе в сквере Пахмутовой канализационные воды стали заливать территорию парка, детскую железную дорогу, расположенную чуть ниже, а также парковку у музея «Россия — Моя история». Стоки также затопили часть Нулевой продольной и стекли в Волгу. Проверку по данному факту проводят сотрудники Росприроднадзора.

В связи с произошедшей аварией прокуратурой Волгоградской области организовано проведение проверки , в том числе требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда. По данным надзорного ведомства, в результате аварии прекращена подача горячего и холодного водоснабжения более чем 1100 многоквартирных домах, 17000 частных домовладениях и ряде социальных объектов на территории Советского и Ворошиловского районов Волгограда.



